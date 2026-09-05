Ολυμπιακός: Η τεράστια διαφορά του Τζόσεφ σε σχέση με την περσινή σεζόν και τα πεπραγμένα του!

Ο Κόρι Τζόζεφ έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό διαφορετικός. Η εικόνα του Καναδού γκαρντ από τα πρώτα φιλικά της προετοιμασίας δείχνει έναν παίκτη που δούλεψε σημαντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και φρόντισε να παρουσιαστεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει της νέας σεζόν.

Η αλλαγή ήταν εμφανής ήδη από το φιλικό απέναντι στον Προμηθέα, όμως στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, στο CRETE IBT και μπροστά στον κόσμο, η εικόνα του τράβηξε ακόμη περισσότερο τα βλέμματα. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 82-77 και προκρίθηκαν στον τελικό τουρνουά όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα.

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