Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 0-2: Τα highlights και τα γκολ από την ήττα των «ερυθρόλευκων»

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στο πρώτο παιχνίδι με τους Γερμανού στο Καραϊσκάκης και πλέον θα τα παίξει «όλα για όλα» στο Βερολίνο ώσυε να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί στον δρόμο για τους «16» του Champions League

Μεγάλος πρωταγωνιστής σ' αυτόν τον πρώτο αγώνα των Play Off, ήταν ο Τσέχος Πάτρικ Σικ που πέτυχε δύο γκολ σε διάστημα τριών λεπτών (60',63'). Η ρεβάνς θα γίνει την προσεχή Τρίτη (24/2) στη «ΜπαϊΑρένα».

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 0-2: Τα highlights

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (82΄ Μπρούνο), Πιρόλα (46΄λ.τρ. Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε (82΄ Σιπινόνι), Μαρτίνς, Ποντένσε (64΄ Τσικίνιο), Ταρέμι (64΄ Αντρέ Λουϊς), Ελ Κααμπί.

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Άντριχ, Ταπσόμπα, Κουάνσα, Γκαρθία (87΄ Φερνάντεθ), Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ (77΄ Τεριέ), Ποκού (77΄ Αρτούρ), Μάζα (64΄ Τίλμαν), Σικ (87΄ Κοφανέ).