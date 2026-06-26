Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: To «δίκαιο» και το «άδικο» από την σχέση Μπαρτζώκα - Φαλ

Αν ο Γιώργος Μπαρτζώκας φημίζεται για τις επιλογές παικτών που είτε εξελίχθηκαν σε αποκαλύψεις, είτε «τρύπησαν το ταβάνι τους» και ανέβηκαν επίπεδα στην διάρκεια της μεταξύ τους συνεργασίας, ο Μουστάφα Φαλ αποτελεί ένα από τα πιο ηχηρά παραδείγματα της παραπάνω συνθήκης.

Ο Παριζιάνος seven footer, που μέχρι τα 16 του έπαιζε ποδόσφαιρο, το καλοκαίρι του 2021, ούτε καν μπορούσε να φανταστεί ότι το δεύτερο μισό της καριέρας του θα τον βρεί στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

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