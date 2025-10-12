Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν οι «πράσινοι» στο ΣΕΦ

Ο Κέντρικ Ναν θα μείνει εκτός από την εξάδα των ξένων του σημερινού αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, καθώς αισθάνεται ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο.

Ο Αμερικανός είχε δεχθεί χτύπημα στον αγώνα με την Μπασκόνια χωρίς ωστόσο να δείχνει να είναι κάτι ανησυχητικό. Ωστόσο, σύμφωνα με τους «πράσινους», στο ίδιο σημείο χτύπησε ελαφρώς και στη χθεσινή προπόνηση.

Εκτός θα εξάδας μένει και ο Μάριους Γκριγκόνις.