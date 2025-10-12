Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Προβλήματα για Μπαρτζώκα - Χωρίς Ουόκαπ, δύσκολα ο Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (19:00/ΕΡΤ2) για την 2η αγωνιστική της GBL, με τους δύο «αιωνίους» να κοντράρονται για πρώτη φορά στην εφετινή σεζόν, από τις πολλές που θα ακολουθήσουν σε πρωτάθλημα, Euroleague και Κύπελλο Ελλάδας.

Ανέτοιμες μεν και οι δύο ομάδες, καλούνται να παίξουν σε ένα μεγάλο βαθμό το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς της GBL, αν και όπως έχει φανεί τα τελευταία χρόνια, η έδρα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, όπως συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια.

Διαβάστε ακόμα: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Αυτό που απασχολεί τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι τα προβλήματα τραυματισμού που έχει. Ο Τόμας Ουόκαπ είναι εκτός, καθώς έχει υποστεί ένα αιμάτωμα στον γλουτό που θα τον αφήσει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες.

Αρκετά μεγάλο το πλήγμα, αν αναλογιστεί κανείς πως στον άσο υπάρχει μόνο ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος είναι νέος στην ομάδα και ακόμα προσαρμόζεται. Ο Λι που «κατεβαίνει» δεν είναι πλέι μέικερ αλλά σκόρερ ενώ και ο Ντόρσεϊ μπορεί να δημιουργήσει για το εαυτό του και όχι για τους συμπαίκτες του.

Όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν ήταν έτοιμος να αγωνιστεί ο Κίναν Έβανς, αλλά είναι εκτός με οστεοχόνδρινη βλάβη στη δεξιά επιγονατίδα.

Αμφίβολος για το αποψινό παιχνίδι είναι και ο Εβάν Φουρνιέ, η συμμετοχή του οποίου θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Ο Γάλλος γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και δεν αγωνίστηκε ούτε κόντρα στην Ντουμπάι BC.

Εκτός παραμένει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο γόνατο, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο Φαλ χάνει όλη τη σεζόν.

