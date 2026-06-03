Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η εξάδα ξένων των «πρασίνων», εκτός Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ

Ο γρίφος της εξάδας των ξένων λύθηκε στον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Άταμαν να προτιμάει γκαρντ λόγω και της απουσίας του Σλούκα αντί για ψηλό.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός τους Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προκειμένου να έχει έναν επιπλέον γκαρντ και δη τον Τι Τζέι Σορτς.

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