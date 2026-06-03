Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η εξάδα ξένων των «πρασίνων», εκτός Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ

Ο γρίφος της εξάδας των ξένων λύθηκε στον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Άταμαν να προτιμάει γκαρντ λόγω και της απουσίας του Σλούκα αντί για ψηλό.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός τους Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προκειμένου να έχει έναν επιπλέον γκαρντ και δη τον Τι Τζέι Σορτς.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Οι έδρες που θα έπαιρναν τα κόμματα σύμφωνα με τις τωρινές δημοσκοπήσεις: Ποια «βγάζουν» δικομματική κυβέρνηση
- Τέλος στους «φαρμακοποιούς - influencers»: Πρόστιμα και πειθαρχικό σε όσους ανεβάζουν βίντεο στα social media
- Μία λέξη που έλεγαν γλυκά οι γιαγιάδες μας, στα τουρκικά σήμαινε κάτι υβριστικό
- Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου – Θλίψη στο ελληνικό θέατρο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.