Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Μέχρι το Σάββατο η απόφαση - Τι συνέβη στην εκδίκαση της υπόθεσης

Η εκδίκαση της υπόθεσης για την οριστική διακοπή του ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Superleague, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/10). Όσο για την πολυαναμενόμενη απόφαση, θα έχει βγει μέχρι το πρωί του Σαββάτου (28/10).

Από την πλευρά του Ολυμπιακού ήταν παρόντες ο Κώστας Καραπαπάς και οι νομικοί εκπρόσωποι Δημακόπουλος, Χατζησαβαόγλου και Καρπετόπουλος ενώ από τον Παναθηναϊκός ήταν ο γιατρός της ομάδας, Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος. Πέρα από τον νομικό εκπρόσωπο της ΠΑΕ, Λεωνίδα Μπουτσικάρη, στην εκδίκαση βρέθηκε και η νομική διεύθυνση της ΠΑΕ, που αποτελείται από τους Δημήτρη Βαγιάκο και Τάκη Κέζα.

Μάρτυρες για τους «πράσινους» ήταν οι Μπουτσικάρης και Αλεξανδρόπουλος, ενώ από τον Ολυμπιακός ο Κώστας Καραπαπάς.

Η διαδικασία ξεκίνησε με μία διαφωνία σχετικά με την πρόσθεση παρέμβαση που έκανε ο Παναθηναϊκός το πρωί της Τετάρτης, με την πλευρά του Ολυμπιακού να αμφισβητεί το κατά πόσο είχε δικαίωμα για κάτι τέτοιο η πλευρά του «τριφυλλιού» τονίζοντας παράλληλα πως δεν είχε γνώση για όσα ανέφερε εκεί.

Ακολούθησε η εξέταση των μαρτύρων με τον κ. Καραπαπά να είναι ο πρώτος. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός τόνισε πως η κροτίδα δεν έπεσε αρκετά κοντά στον παίκτη για να του δημιουργήσει πρόβλημα ενώ υποστήριξε πως ο διαιτητής είπε στους ανθρώπους των «πρασίνων» πως ο διαιτητής τους τόνισε πως είναι δική τους ευθύνη αν φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο.

Τι είπε ο Καραπαπάς

«Αμφισβητώ ότι έπεσε στο σημείο που ήταν ο παίκτης για να του δημιουργήσει πρόβλημα. Ο διαιτητής έρχεται και λέει εσύ αποφασίζεις για το αν είναι fit or not fit για να συνεχίσει. Για μένα είναι λάθος το fit or no fit. Έπρεπε να είναι able or not. Ο διαιτητής είπε μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο και αν δεν μπείτε είστε εσείς υπεύθυνοι που δεν θα γίνει ο αγώνας».

«Είπε και στον Παναθηναϊκό μπροστά, ο κ. Μπουτσικάρης εδώ είναι, ''εγώ δεν είδα τίποτα, αν δεν βγείτε εσείς θα φταίτε''. Ο γιατρός είπε ότι κλινικά είναι εντάξει ο παίκτης ύστερα από 60 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο σίγουρος ότι δεν θα παίξει που στα αποδυτήρια του έτρωγε πίτσες. Ο γιατρός, δεν ξέρω από ποιον, έχει λάβει 5.000 κλήσεις και τρέμει. Είναι ετοιμος να πάθει έμφραγμα».

Σε ερώτηση σχετικά με το γιατί δεν έγινε το παιχνίδι απάντησε: «Γιατί ύστερα από τόσες ώρες δεν γινόταν να παίξουν. Βοηθοί είχαν κάνει μπάνιο. Οι παίκτες είχαν κάνει μπάνιο. Κινδυνεύουμε να τιμωρήσουμε για μη αντικειμενικό τραυματισμό. Εγώ γιατρός δεν είμαι, ρώτησα και έμαθα ότι διάσειση λαβύρινθου δεν υπάρχει».

Στην συνέχεια ήταν η σειρά του νομικού εκπροσώπου της ΠΑΕ, Λεωνίδα Μπουτσικάρη. Για να δείξει τη σημασία του αντικειμένου που ρίφθηκε από την εξέδρα προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού μίλησε για το περιστατικό με την κοπέλα που είχε χάσει τα δάκτυλά της σ' ένα Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-1 στην προσπάθειά της να την απομακρύνει. Τόνισε πως ο λόγος που έφυγαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού από τον αγωνιστικό χώρο ήταν πως αντίκρισαν έναν συμπαίκτη τους ημιλιπόθυμο.

Τι είπε ο Μπουτσικάρης

«Σας λέω ένα ματς που το είδα ως οπαδός. Αναφέρομαι στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1, που μια σεκιούριτι έχασε τα τρία δάχτυλα της επειδή πήγε να πιάσει την κροτίδα που νόμιζε ότι ήταν καπνογόνο. Άκουγα σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ τα ουρλιαχτά της. Τη στιγμή του περιστατικό κατέβηκα από τη σουίτα στα αποδυτήρια».

«Επειδή τέθηκε το ερώτημα γιατί έφυγε ο Παναθηναϊκός από τον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες έφυγαν γιατί είδαν έναν συμπαίκτη τους σχεδόν ημιλιπόθυμο. Και επίσης ποιος ξέρει ότι δεν θα συνεχιζόταν αυτό'. Και επειδή μπορεί να μην τα λέω καλά εγώ υπάρχουν δικόγραφα στα οποία ο Ολυμπιακός περιγράφει πολύ καλύτερα από μένα γιατί είναι παράλογο να έμεναν στον αγωνιστικό χώρο παίκτες που έβλεπαν τον προπονητή τους να τον χτυπάει κάτι».

Συμπλήρωσε, επίσης, πως στο Υγεία υπήρξε παρουσία του γιατρού του Ολυμπιακού και ότι πρέπει να δοθεί προσοχές στις διαγραφές που έγιναν στις λέξεις κατά την μετάφραση του φύλλου αγώνα.

«Θέλω να δώσετε σημασία στις διαγραφές του στο αγγλικό κείμενο. Πως αμβλήθηκαν οι λέξεις. Το must έγινε want. Το seems έγινε it. Οι διαγραφές είναι όλες προς την κατεύθυνση αυτή, δεν ξέρω δεν απαντώ. Εκεί είναι που είπα στον γιατρό «δεν θέλω να είμαι στη θέση σου» είπα και στον διαιτητή ''δεν θέλω να είμαι στη θέση σου. Μετά που είπα στην εισαγγελέα εσύ να μας πεις, εκείνη ειπε: εμένα βρήκατε; εγώ τώρα ήρθα''».

«Να πω για το νοσοκομείο. Στο Υγεία υπήρξε παρουσία του κ. Θέου. Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στο γιατρό του Ολυμπιακού να είναι παρών. Ο κύριος Θέος ήταν στο Υγεία. Ο δικός μας γιατρός έμεινε στο γήπεδο κι ο κυριος Ντίνας συνεργάτης του γιατρού μας ήταν στο νοσοκομείο».

Ο γιατρός του Παναθηναϊκού

Τελευταίος μάρτυρας ήταν ο γιατρός του Παναθηναϊκού. Εκείνος ξεκαθάρισε πως ο Χουάνκαρ ήταν τραυματίας και δεν χρειάζεται να έχει αίμα για να αποδειχθεί αυτό. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ρώτησε μέχρι και τον γιατρό του αγώνα κύριο Γώγο αν θα τον έβαζε να παίξει κι εκείνος είπε όχι. Πρόσθεσε πως ο Χουάνκαρ δεν παίζει σήμερα και είναι πιθανό να μην αγωνιστεί ούτε με τον Πανσερραϊκό.

«Ένας παίκτης που έχει χιαστό, χωρίς να έχει αίμα, έχει τραύμα. Ο παίκτης τραυματίστηκε στ' αυτί. Κι ο κύριος Θέος το ανέφερε. Ξέρετε γιατροί είμαστε, μιλάμε μεταξύ μας. Ρώτησα τον γιατρό: Εσύ τον βάζεις μέσα να παίξει; Μου απάντησε "όχι". Ο Χουάνκαρ δεν θα αγωνιστεί με την Ρεν, ούτε και στον επόμενο αγώνα μάλλον. Ο Χουάνκαρ ήταν εκνευρισμένος γιατί ο γιατρός προσπαθούσε να τον σηκώσει με το ζόρι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μετά το πέρας της εξέτασης των μαρτύρων οι νομικοί εκπρόσωπο των δύο πλευρών πήραν τον λόγο. Από τον Παναθηναϊκό μίλησε ο κ. Βαγιάκος τονίζοντας πως οι καταθέσεις και από τα στοιχεία επιβεβαιώνεται πως υπήρξε τραυματισμός κι αυτό ήταν που έφερε την προσωρινή διακοπή ενώ η οριστική διακοπή επήλθε επειδή εκείνος δεν μπορούσε να αγωνιστεί.

Τι είπε ο Βαγιάκος

«Από τα στοιχεία και τις καταθέσεις υπάρχουν πράγματα. Αρχικά ότι έπεσε κροτίδα ευθεία βολής στο χώρο που έκαναν προθέρμανση οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ότι έχουμε τραυματισμό. Η διάγνωση κάνει λόγο για προσωρινή απώλεια ακοής, οριζόντιο νυσταγμό. Τη στιγμή του τραυματισμού ο παίκτης δεν μπορεί να αγωνιστεί. Από τη στιγμή που έχουμε τραυματισμό από αντικείμενο που έπεσε από την εξέδρα έχουμε αυτόματα διακοπή του αγώνα. Ο τραυματισμός του ποδοσφαιριστή έφερε την προσωρινή διακοπή.

Ο γιατρός λέει «ζήτησα να μεταφερθεί γιατί δεν μπορούσε να εξεταστεί. Ο μοναδικός λόγος που διακόπηκε ο αγώνας είναι ότι ο παίκτης δεν μπορεί να παίξει. Ο γιατρός πρέπει να αποφασίσει ή είναι ικανός ο παίκτης και συνεχίζω τον αγώνα ή δεν είναι και δεν συνεχίζω τον αγώνα. Ο λόγος διακοπής του αγώνα είναι ένας και μοναδικός: ρίψη κροτίδας στον αγωνιστικό χώρο και ο τραυματισμός του παίκτη. Η απόφαση ως προς το να πάει να γίνει ο αγώνας δεν άλλαξε ποτέ. Η προσωρινή διακοπή του αγώνα έγινε οριστική. Υπαρχή ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας. Είναι γεγονότα που πρέπει να εκλείψουν κι αυτοί είναι οι κανονισμοί».

Από την πλευρά του Ολυμπιακού πήραν τον λόγο οι κ. Δημακόπουλος, Χατζησαβάογλου και Καρπετόπουλος οι οποίοι συνέτειναν στο γεγονός πως με βάσει το φύλλο αγώνα, που είναι και το οποίο είναι και το βασικό πειστήριο πάνω στο οποίο πρέπει να στηριχθεί η απόφαση, δεν προκύπτει τραυματισμός.

Δημακόπουλος: «Προσηλωμένος στον κανονισμό ελάχιστα θα πω. Είναι γεγονός ότι ο διαιτητής εκδίδει αποφάσεις την ώρα διεξαγωγής του αγώνα άλλοτε λαμβάνει τη βοήθειά του VAR άλλοτε από τους βοηθούς (linesmen) κι άλλοτε από τον γιατρό του αγώνα. Ο γιατρός θα έπρεπε να τον έχει διαβεβαιώσει για το τι να κάνει. Τη γνώμη του διαιτητή και του γιατρού θα τη λάβω υπόψη μου όπως τις διατύπωσα επίσημα. Τι λένε στη γειτονιά, στη συντροφιά τους δεν με ενδιαφέρουν.

Ο γιατρός λέει ότι δεν συντρέχει λόγος διακοπής. Ο διαιτητής βάζει στην αιτιολογία του δύο επειδή, επειδή οι δύο ομάδες πίεζαν τον γιατρό να αλλάξει την απόφασή του. Και επειδή είχαν περάσει περισσότερες από δύο ώρες από την προσωρινή διακοπή, δεν μπορούσε να συνεχιστεί ο αγώνας. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι έκρινε ο διαιτητής ότι πρέπει να διακόψει τον αγώνα λόγω τραυματισμού. Ήταν τόσο απλό να το πει. Ο δικαστής του αγώνα, ο διαιτητής, αποφάσισε βάσει των δύο αιτιολογιών.

Αφού ο διαιτητής είναι δικαστής του αγώνα, φανταστείτε αν δεχθείτε τα αντιθέτως ανάποδα την επόμενη μέρα, αν προσθέσει άλλη δικαιολογία, έτσι θα μπορούσε ένας δικαστής να γράφει άλλα την επόμενη μέρα απ' ό,τι αρχικώς είχε γράψει. Κατά τους κανονισμούς η απόφαση είναι το φύλλο αγώνα που δεν μπορεί να αποφανθεί υπαιτιότητα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ζητάμε ότι δεν συνέτρεξε υπαιτιότητα, να είναι δίκαιη κατά τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα, να μην αδικεί κανέναν, να ολοκληρώσουν οι δύο ομάδες και αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, με γειά του με χαρά του, το ίδιο και για τον Ολυμπιακό».

Χατζησαβάογλου: «Κανονιστικά το όργανό σας απασχολεί μονάχα εάν το άρθρο λέει «η σωματική βλάβη ελέγχεται από τον γιατρό». Εάν δεν διαπιστώσεις, οφείλεις να γράψεις «διαπιστώνω ή όχι σωματική βλάβη». Θα μπορούσε να γράψει σωματική βλάβη και να υπάρχει τελικά; Φυσικά. Με τα μέσα που του παρέχει θα μπορούσε να κάνει λάθος. Ας εφαρμόσουμε την διάταξη κανονιστικά και ας είναι αφορμή να αλλάξει. Τι λέει το φύλλο αγώνος.

Αναφέρεται σε κανένα σημείο η διαπίστωση σωματικής βλάβης; Προκύπτει; Σε κανένα σημείο. Μας λέει ο ποδοσφαιριστής ότι δεν μπορεί να σηκωθεί. Για μένα είναι καλά λέει ο γιατρός. Δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη σωματικής βλάψης, η οποιαδήποτε συζήτηση για το τι λέει το Υγεία, δεν έχει σημασία. Θα το αντικρούσουμε, γιατί αμφισβητούμε τον τραυματισμό. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν, θα σφάλει η απόφασή σας, αν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από αυτό. Δεν ευθύνεται κανονιστικώς ο Ολυμπιακός, γιατί ο κανονισμός έχει ξεκάθαρο νόημα. Δεν προέκυψε από το φύλλο αγώνος, ότι έχει διακόψει τον αγώνα γιατί πέρασε πολλή ώρα. Εξαιτίας παρέλευσης χρόνου, όχι τραυματισμού».

Καρπετόπουλος: «Προσπάθησε να γίνει σύνδεση με την υπόθεση Γκαρσία. Δεν δικάζουμε με βάση τι έγινε πριν από 15 χρόνια, ίσχυε άλλο κανονιστικό πλαίσιο τότε, άλλο σήμερα. Ο νομοθέτης αποφάσισε να μεταθέσει την κρίση στον τραυματισμό στον γιατρό του αγώνα. Μέχρι τότε το 2017-18, οι ιατροί του αγώνα ήταν πρόσωπα που διάλεγε η κάθε ομάδα. Από τότε δημιουργήθηκε σώμα, θεωρείται πλέον αντικειμενικός γιατρός. Δεν συζητάμε για το αν ο διαιτητής έχει γενικώς τον αγώνα να διακόψει τον αγώνα, γι' αυτό η παρέμβαση είναι απαράδεκτη από τον Παναθηναϊκό, γιατί θέλει να ξεφύγουμε από το κανονιστικό πλαίσιο. Η γνωμάτευση, η σαφής γνώμη του γιατρού, είναι ουσιώδης, αν λείπει, δεν υπάρχει απόφαση. Αυτό προκύπτει από τον κανονισμό. Συνεπώς η γνωμάτευση είναι συγκεκριμένη, δεν αποφαίνεται σε κανένα σημείο.

Στη συνέχεια στάθηκε στην αμφισβήτηση του εγγράφου / πρόσθετη έκθεση: «Ως προς το περιεχόμενο η συμπληρωματική έκθεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί έρχεται σε αντίθεση με το φύλλο αγώνα. Πώς ξέρετε ότι αυτή η έκθεση είναι του διαιτητή. Εγώ έλαβα ένα μέιλ με το όνομά σας και θα το βγάλω στην εφημερίδα. Η ομοσπονδία που 10 μέρες πριν μας είπε πως τον ορισμό που τον έκανε η ΠΟ Ιταλίας, δεν υπάρχει πουθενά σε αυτό η Ομοσπονδία της Ιταλίας. Δεν υπάρχει η εγκυρότητα. Στέλνουν σε κάποιο μέιλ fabiomaresca Hotmail με το όνομα του Μαρέσκα και με σύναψη τον κ. Μάνταλο. Αμφισβητούμε την εγκυρότητα του εγγράφου».