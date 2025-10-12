Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Το μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστική της Stoiximan GBL φιλοξενείται στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στις 19:00 σε ένα παιχνίδι που προσελκύει τα βλέμματα όλη της Ευρώπης, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Ολυμπιακός άρχισε την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε στην περσινή σεζόν με την εκτός έδρας επικράτηση επί του Αμαρουσίου. Στο ντέρμπι θα αναζητήσει την πρώτη νίκη του επί του Παναθηναϊκού για την κανονική περίοδο του Πρωταθλήματος μετά τις 19 Μαρτίου 2023, όταν επικράτησε εκτός έδρας του αντιπάλου του με 76-64. Από τότε οι «πράσινοι» μέτρησαν τέσσερις διαδοχικές νίκες κανονικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο φετινό Πρωτάθλημα με την εντός έδρας νίκη επί του ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η 28η συνεχόμενη νίκη του για την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL αφού η τελευταία ήττα του ήταν εκείνη που γνώρισε εντός έδρας από τον Άρη στις 5 Φεβρουαρίου 2024. Μακριά από την έδρα τους οι «πράσινοι» μετρούν 22 διαδοχικές νίκες στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος δεδομένου ότι η τελευταία ήττα τους ήταν εκείνη που γνώρισε στο Περιστέρι (96-89) στις 9 Απριλίου 2023.