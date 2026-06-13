Μενού

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: O Ναν πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Βεζένκοβ και δέχθηκε τεχνική ποινή

Ο Κέντρικ Ναν δέχθηκε τεχνική ποινή στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου επειδή πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Σάσα Βεζένκοβ.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | ΕΡΤ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Γρήγορος ήταν ο ρυθμός στο πρώτο δεκάλεπτο του πέμπτου και τελευταίου τελικού της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πάνω χέρι στο ματς σε αυτή την πρώτη περίοδο.

Όπως είναι λογικό, η ένταση ήταν μεγάλη δεδομένου και του ότι διακυβεύεται η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλιστα, η ένταση αυτή διοχετεύτηκε και στο παρκέ, όμως έσβησε σύντομα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ