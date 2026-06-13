Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: O Ναν πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Βεζένκοβ και δέχθηκε τεχνική ποινή

Γρήγορος ήταν ο ρυθμός στο πρώτο δεκάλεπτο του πέμπτου και τελευταίου τελικού της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πάνω χέρι στο ματς σε αυτή την πρώτη περίοδο.

Όπως είναι λογικό, η ένταση ήταν μεγάλη δεδομένου και του ότι διακυβεύεται η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλιστα, η ένταση αυτή διοχετεύτηκε και στο παρκέ, όμως έσβησε σύντομα.

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