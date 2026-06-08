Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό σήμερα (08/06) για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Η σειρά βρίσκετα στο 1-1 καθώς το «τριφύλλι» ισοφάρισε το βράδυ της Παρασκευής, επικρατώντας κατά κράτος των Πρωταθλητών Ευρώπης με κορυφαίο τον Νάιτζελ Χέηζ Ντέιβις.
Στο τρίτο ματς, αναμένεται να επιστρέψει ο Κώστας Σλούκας.
Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να γυρίσει στο παρκέ και να πάρουν εκ νέου προβάδισμα στη σειρά προτού επιστρέψουν στο T-Center.
Το πρόγραμμα των τελικών
Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76
Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58
Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)
Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)
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