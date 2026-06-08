Μενού

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού σήμερα (05/06) στο T-Center για το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Ο Γκραντ σε ματς Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό σήμερα (08/06) για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η σειρά βρίσκετα στο 1-1 καθώς το «τριφύλλι» ισοφάρισε το βράδυ της Παρασκευής, επικρατώντας κατά κράτος των Πρωταθλητών Ευρώπης με κορυφαίο τον Νάιτζελ Χέηζ Ντέιβις.

Στο τρίτο ματς, αναμένεται να επιστρέψει ο Κώστας Σλούκας.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να γυρίσει στο παρκέ και να πάρουν εκ νέου προβάδισμα στη σειρά προτού επιστρέψουν στο T-Center.

Το πρόγραμμα των τελικών

  • Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76

  • Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58

  • Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)

  • Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)

  • Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ