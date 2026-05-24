Ολυμπιακός - Πίτερς: «Δεν μπορώ να περιγράψω πως νιώθω»

Ο εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού απόψε, Άλεκ Πίτερς, μετά την λήξη του τελικού και την κατάκτηση της EuroLeague, δεν μπόρεσε να κρύψει τα συναισθήματά του.

Σε ένα ματς θρίλερ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο μεγάλο τελικό του “Telekom Center Athens”.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πίτερς:

«Μόνο ευλογημένος μπορώ να πω πως νιώθω. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Όταν πρωτοήρθα στην Ευρώπη το σκεφτόμουν αυτό. Νιώθω ευλογημένος. Σκέφτομαι πώς ήρθα στον Ολυμπιακό, την πορεία μου, μόνο η λέξη ευλογημένος μου έρχεται στο μυαλό.

Για τέσσερα χρόνια παλέψαμε με αυτή την ομάδα, ήμασταν με δάκρυα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να περιγράψω πώς νιώθω».