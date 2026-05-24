Ολυμπιακός - Πίτερς: «Δεν μπορώ να περιγράψω πως νιώθω»

Ο εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού απόψε, Άλεκ Πίτερς, μετά την λήξη του τελικού και την κατάκτηση της EuroLeague, δεν μπόρεσε να κρύψει τα συναισθήματά του.
Σε ένα ματς θρίλερ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο μεγάλο τελικό του “Telekom Center Athens”.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πίτερς:
«Μόνο ευλογημένος μπορώ να πω πως νιώθω. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Όταν πρωτοήρθα στην Ευρώπη το σκεφτόμουν αυτό. Νιώθω ευλογημένος. Σκέφτομαι πώς ήρθα στον Ολυμπιακό, την πορεία μου, μόνο η λέξη ευλογημένος μου έρχεται στο μυαλό.
Για τέσσερα χρόνια παλέψαμε με αυτή την ομάδα, ήμασταν με δάκρυα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να περιγράψω πώς νιώθω».
- Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον ευρωπαϊκό «θρόνο» μετά από 13 χρόνια: Θρίλερ και επικράτηση κόντρα στη Ρεάλ
- Προς τελική συμφωνία Λιάγκας – ΑΝΤ1: Αλλάζουν όλα στο «Πρωινό» - Ποιος παραμένει
- Η αληθινή «απόδραση των 11» γράφτηκε στην Αθήνα: Το ματς της Κατοχής που γονάτισε το Γ' Ράιχ
- Θεσσαλονίκη: Ο 30χρονος σκότωσε τον πατέρα του και πήγε να κοιμηθεί - Το θέαμα που αντίκρυσε η αδελφή του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.