Ολυμπιακός: Το πρώτο «ερυθρόλευκο» δείγμα, έδειξε πνεύμα νικητή

Ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο του παιχνίδι (προπονητικού χαρακτήρα) κόντρα στον Προμηθέα, είχε ένα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι. Αυτό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για το CRETE IBT 2026, με τους Πειραιώτες να φτάνουν στη νίκη - ανατροπή με 82-77. Ένα ματς στο οποίο είδαμε τα πρώτα δείγματα της ομάδας.

Κακά τα ψέματα, συμπεράσματα δεν μπορεί να βγάλει κανείς, μετά από ένα 40λεπτο, ούτε ένα φιλικό μπορεί να δείξει πλήρως τις αδυναμίες και τα θετικά στοιχεία. Ωστόσο, αξίζει σχολιασμό, με τους πρωταθλητές Ευρώπης, να έχουν για μία ακόμα σεζόν, πολύ υψηλά τον πήχη.

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