Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Σάρωσε σε τηλεθέαση το βράδυ της Τετάρτης 27/11

Στο ψηλότερο βάθρο της τηλεθέασης βρέθηκε το MEGA το βράδυ της Τετάρτης, με τη μετάδοση της συναρπαστικής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Ο αγώνας, σε περιγραφή Αντώνη Κατσαρού, καθήλωσε τους τηλεθεατές και χάρισε στο MEGA σαρωτική πρωτιά στην τηλεθέαση με 28,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό για τουλάχιστον 15 ποσοστιαίες μονάδες. Η αθλητική βραδιά κατέγραψε πρωτιά με 27,7% στο σύνολο του κοινού, ενώ η κάλυψη του ματς ξεπέρασε τους 1,8 εκατ. τηλεθεατές.

Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του αγώνα και σε επιμέρους ανδρικό κοινό, όπου σημείωσε ποσοστό 45,1%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του MEGA στις ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι τηλεθεατές παρέμειναν συντονισμένοι στο MEGA για το Post Game από το στούντιο που στήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης», με παρουσιαστή τον Παναγιώτη Περπερίδη. Με πλούσιο ρεπορτάζ και δυνατές αναλύσεις, η εκπομπή κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων και διατήρησε την πρωτιά στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 18,4%.

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου έρχεται και η μεγάλη μάχη Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική του UEFA Champions League.