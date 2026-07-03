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Ολυμπιακός: Τα 10 πράγματα που κρατάω από την ομιλία Μαρινάκη

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα 10 πράγματα που του έμειναν από τα όσα είπε χθες ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.

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Μαρινάκης - Ολυμπιακός
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο «Καραϊσκάκης» | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Ποια είναι τα 10 πράγματα που κρατάω από την εμπνευσμένη ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη και γενικά απ΄ όσα είπε ο πρόεδρος του μεγαλύτερου ελληνικού συλλόγου, χθες το απόγευμα;

Δήλωσε πανέτοιμος να φτιάξει ο Ολυμπιακός, χωρίς Ευρώ από την Πολιτεία, ένα από τα καλύτερα μοντέρνα γήπεδα της Ευρώπης, μακράν το πιο μεγάλο σε χωρητικότητα στην Ελλάδα.

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