Ολυμπιακός: Τα 10 πράγματα που κρατάω από την ομιλία Μαρινάκη

Ποια είναι τα 10 πράγματα που κρατάω από την εμπνευσμένη ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη και γενικά απ΄ όσα είπε ο πρόεδρος του μεγαλύτερου ελληνικού συλλόγου, χθες το απόγευμα;

Δήλωσε πανέτοιμος να φτιάξει ο Ολυμπιακός, χωρίς Ευρώ από την Πολιτεία, ένα από τα καλύτερα μοντέρνα γήπεδα της Ευρώπης, μακράν το πιο μεγάλο σε χωρητικότητα στην Ελλάδα.

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