Ολυμπιακός: Τι είπε ο Βεζένκοβ για το χαμένο σουτ ισοφάρισης στο Μιλάνο

O Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα και διευρύνοντας το νικηφόρο σερί του στη Stoiximan GBL στο 7-0, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί (21/11, 21:15).
Μετά το τέλος του αγώνα με τους Πατρινούς, ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στην ΕΡΤ και ρωτήθηκε αν το σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέβλεπε να πάρει εκείνος το τελευταίο σουτ για την ισοφάριση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.
