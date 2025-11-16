Μενού

Ολυμπιακός: Τι είπε ο Βεζένκοβ για το χαμένο σουτ ισοφάρισης στο Μιλάνο

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν εκείνος που αστόχησε στο πολύ δύσκολο σουτ της ισοφάρισης απέναντι στην Αρμάνι.

Reader symbol
Newsroom
vezenkov
EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

O Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα και διευρύνοντας το νικηφόρο σερί του στη Stoiximan GBL στο 7-0, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί (21/11, 21:15).

Μετά το τέλος του αγώνα με τους Πατρινούς, ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στην ΕΡΤ και ρωτήθηκε αν το σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέβλεπε να πάρει εκείνος το τελευταίο σουτ για την ισοφάριση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ