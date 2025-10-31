Οπαδοί ή Mafia; Οι ultras της Νάπολι είχαν κλέψει το αυτοκίνητο του προπονητή τους Λουτσιάνο Σπαλέτι

«Ο Ανιέλι επικοινώνησε μαζί μου, γιατί με ήθελε στην Γιουβέντους. Μου έδινε 100 εκατομμύρια και μια επιταγή για να γράψω ένα ποσό, ότι ήθελα. Δεν μπορούσα να προδώσω τη Νάπολι, εκεί λατρεύτηκα, εκεί φτάσαμε μαζί στη κορυφή. Όταν πήγα, η πόλη είχε κόμπλεξ κατωτερότητας απέναντι στον ιταλικό βορρά. Αυτό το αλλάξαμε και δεν πρόκειται να προδώσω την πόλη και την ομάδα. Μια ομάδα απο τον φτωχό ιταλικό νότο, η Νάπολι, έβαλε πέντε γκολ μέσα στο γήπεδο της Γιουβέντους, η οποία ανήκει στην ελίτ του ιταλικού βορρά. Βάλαμε πέντε γκολ στην ομάδα του Ανιέλι, μέσα στην έδρα του. Δεν μπορεις να διανοηθείς τι σημαίνει αυτό, αν δεν ξέρεις το ιταλικό πρωτάθλημα. Για τους ναπολιτάνους ήταν ανώτερο και απο τους τίτλους που κατακτήσαμε κι αυτό γιατί υπήρχε αυτός ο κοινωνικός ρατσισμός ανάμεσα σε βορρά και νοτό». Τάδε έφη Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο οποίος χτες είχε τα γενέθλιά του.

Οι εποχές άλλαξαν, ο ρομαντισμός «πέθανε», ωστόσο ο διαχωρισμός μεταξύ του ιταλικού βορρά και νότου υπάρχει. Γιουβέντους - Νάπολι είναι ένα ντέρμπι πέρα από τα όρια του ποδοσφαίρου. Μία σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους και αυτό θα έχει την ευκαιρία να το ζήσει ξανά, από άλλη σκοπιά πλέον, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Έφυγε πρωταθλητής από τον πάγκο της Νάπολι ύστερα από 33 χρόνια, έχοντας περάσει από χιλιάδες «κύματα» και πλέον αναλαμβάνει τη «Βέκια Σινιόρα», τη μισητή Γιουβέντους.

Διαβάστε ακόμα: Εποχή Λουτσιάνο Σπαλέτι στη Γιουβέντους: Συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026

Οι αναμνήσεις από τη θητεία του στη Νάπολη ποικίλες. Έφυγε θριαμβευτής, μετά από μία έντονη αμφισβήτησή στο πρόσωπό του, «θάβοντας» στιγμές που δεν θα ήθελε ποτέ του να ζήσει. Για να τις διαγράψει δια παντός; Ούτε λόγος. Μένουν χαραγμένες στην ψυχή για πάντα.

Κυκλοφορεί στο instagram ένα βίντεο με τους ultras της Μίλαν να τα χώνουν στους παίκτες και ο δημιουργός αναρωτιέται: «Ultras ή Μafia;».

Ο Σπαλέτι βίωσε πτυχές του δεύτερου... Πρακτικές μαφίας...

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του σεζόν στον πάγκο των «παρτενοπέι», Οκτώβριος του 2021 ήταν, ο Σπαλέτι δεν βρήκε ποτέ το αυτοκίνητό του, εκεί που το είχε παρκάρει.

Μετακινούνταν με ένα Fiat Panda. Μάρκα της οικογένειας Ανιέλι, που έχει τη Γιουβέντους εδώ και δεκαετίες.

Ο Σπαλέτι θεώρησε πως είχε κλαπεί το αυτοκίνητό του και δεν είχε πέσει έξω. Μόνο που το είχαν κάνει οπαδοί της ίδιας του της ομάδας.

Λίγες ημέρες μετά, εμφανίστηκε ένα πανό έγραφε: «Θα σου το δώσουμε πίσω, αν φύγεις».

Λουτσιάνο Σπαλέτι

Ήταν κάτι σαν... λύτρα με αντάλλαγμα την αποπομπή του από την ομάδα, καθώς δεν ήταν ευχαριστημένοι. Την πρώτη χρονιά, η Νάπολι είχε τερματίσει 3η στο πρωτάθλημα.

Ο Σπαλέτι δεν είχε σκοπό βέβαια να φύγει. Είχε πει μάλιστα, «κάνουμε τη δουλειά μας με τον σωστό τρόπο. Σίγουρα θα παραμείνω προπονητής της Νάπολι την επόμενη χρονιά. Το αμάξι πρώτα θα δούμε σε τι κατάσταση θα μας το επιστρέψουν, πόσα χιλιόμετρα έχουν διανύσει και αν υπάρχουν τα CD του Πίνο Ντανιέλε μέσα. Θα το αξιολογήσουμε όταν συμβεί».

Την επόμενη σεζόν έγινε η εκτόξευση.

Ο Σπαλέτι οδήγησε τη Νάπολι στο πρωτάθλημα μετά από 33 χρόνια και ο ιταλικός νότος φλέγοταν κάθε βράδυ από τους πανηγυρισμούς.

Ο Σπαλέτι, παρά το πρωτάθλημα, είχε ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει από το σύλλογο και... πρακτικά, οι Ναπολιτάνοι οπαδοί κράτησαν την υπόσχεσή τους.

Στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου, εμφανίστηκαν με full face, κρύβοντας τα πρόσωπά τους και με ένα μεγάλο γαλάζιο (στα χρώματα της Νάπολι) κουτί, δώρο στον προπονητή τους.

Ο έμπειρος τεχνικός άνοιξε το «δώρο» του και είδε το τιμόνι του αμαξιού του, του κλεμμένου Fiat Panda μαζί με τα CD του Πίνο Ντανιέλε. Ξέσπασε σε γέλια, καθώς δεν το περίμενε και αγκάλιασε τους οπαδούς!

Τώρα, θα τον βρουν απέναντί τους και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι αντιμετώπιση θα έχει...

