Παγκόσμιο Στίβου: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις - «Πέταξε» στα 6,30μ.

Φοβερός και τρομερός Μόντο Ντουπλάντις που έκανε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ στην καριέρα του. Πέταξε, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο στα 6.30μ. καταρρίπτοντας το προσωπικό του ρεκόρ για 14η φορά.

Ο Σουηδός αθλητής, έχοντας εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο, δοκίμασε για ακόμη μία φορά να σπάσει το ρεκόρ του αγωνίσματος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού δοκίμασε δύο φορές, στις οποίες με το γόνατο έριξε τον πήχη κάτω, με την τρίτη να είναι και η... φαρμακερή.

Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.30μ και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που βρέθηκε στο στάδιο του Τόκιο για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των κορυφαίων αθλητών του κόσμου.