Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Με αλλαγές η 11άδα Μεντιλίμπαρ στο Αγρίνιο

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για τη Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχωρά σε... λίφτινγκ στην 11άδα σε σχέση με το μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Οι πρωταθλητές θα πάνε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό έχοντας δύο φορ στο αρχικό τους σχήμα καθώς δίπλα στον Ελ Καμπί θα βρίσκεται ο Γιάρεμτσουκ, ενώ συνολικά στην 11άδα θα βρίσκονται επτά νέα πρόσωπα συγκριτικά με την ομάδα που παρατάχθηκε στο Καραϊσκάκης απέναντι στη Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός που θέλει τη νίκη ώστε να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα θα παραταχθεί με τους Τζολάκη, Κοστίνια, Ρέτσο, Μάνσα Μπρούνο, Έσε, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ και Ελ Καμπί.



