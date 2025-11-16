Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL πέφτει σήμερα στο Telekom Center όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη. Η αναμέτρηση κάνει τζάμπολ στις 18:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Σπορ.
Οι «πράσινοι» προέρχονται από τρεις διαδοχικές νίκες με τις οποίες ανέβηκαν στο 4-1. Ως γηπεδούχοι έχουν κάνει το 2/2 με το οποίο έφτασαν τις 15 συνεχόμενες, εντός έδρας νίκες στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου. Η τελευταία ήττα του ήταν από τον Άρη στις 5 Φεβρουαρίου 2024. Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από την εντός έδρας επικράτηση επί της Μυκόνου ενώ έχουν ρεκόρ 1-2 μακριά από την έδρα τους.
Το παιχνίδι μπορεί να έχει μία ξεχωριστή, στατιστική αξία αν το κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αν αυτό συμβεί, οι «πράσινοι» θα φτάσουν τις 100 νίκες απέναντι στους «κιτρινόμαυρους» μέσα από 145ο παιχνίδι των δύο ομάδων από καταβολής Α’ Εθνικής. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει 11 εκτός έδρας νίκες σε 72 ματς που έγιναν στην Αθήνα με τελευταία εκείνη της σεζόν 2023-24.
- Έτσι έφτασαν οι Αρχές στους δολοφόνους του Λάλα: «Κλειδί» η επίθεση σε οπαδό του Ολυμπιακού στο Παγκράτι
- Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκαλούσε τους Έλληνες «τζαμπατζήδες, τεμπέληδες που πρέπει να τιμωρηθούν»
- Ο μοναδικός στρατός που «φοβήθηκε» ο Μέγας Αλέξανδρος στην εκστρατεία του
- Σε Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας και Πεκίνου η 37χρονη της ενόργανης που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες – Ήταν πρώτο όνομα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.