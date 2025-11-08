Παναθηναϊκός, Αταμάν για Λεσόρ: «Θα αποφασίσει με την ομάδα τι θεραπεία ή χειρουργείο θα κάνει»

Mε τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Περιστερίου με 72-89 λίγο πριν από την νέα διαβολοβδομάδα στην Euroleague και τα δύο ματς σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Διαβάστε ακόμη: Περιστέρι - Παναθηναϊκός 72-89

Στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Άταμαν μίλησε και για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει το ενδεχόμενο και για άλλο χειρουργείο.,

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr