Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (08/05) στο Telekom Center την Βαλένθια για το Game 4 των play off της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» χρειάζονται μία νίκη για να τελειώσουν την σειρά και να προκριθούν στο Final Four της Αθήνας ωστόσο η νίκη των Ισπανών στο Game 3, μέσα στο ΟΑΚΑ, επανέφερε την πίεση στο στρατόπεδο του «επτάστερου».

Ο Εργκίν Άταμαν δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα ενώ υπενθυμίζεται ότι η ομάδα που θα προκριθεί από τη σειρά, θα συναντήσει στον ημιτελικό του Final Four τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ (σ.σ προηγούνται οι Ισπανοί με 2-1 νίκες).