Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights της ισοπαλίας

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να λύσει τον «γρίφο» της Βικτόρια Πλζεν παραχωρώντας λευκή ισοπαλία και έχασε έτσι την ευκαιρία να κάνει βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League.

Οι «πράσινοι» είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα για μία ώρα αγώνα απέναντι στην Πλζεν μετά την αποβολή του Γιεμέλκα στο 32’ ωστόσο δεν βρήκαν το γκολ μένοντας έτσι στο 0-0.

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights