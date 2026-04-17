Παναθηναϊκός - Εφές: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (17/04) την Αναντολού Εφές στο Telekom Center για την 38η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θέλει μόνο νίκη ώστε - ανάλογα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα - να πλασαριστεί ιδανικά στην πρώτη εξάδα.
Τα σενάρια είναι πολλά, με πιθανότερο εκείνο που θέλει το «τριφύλλι» στην έβδομη θέση και στη διαδικασία των Play In.
Διαθέσιμοι για τον Τούρκο τεχνικό όλοι οι παίκτες, πλην του Σαμοντούροφ.
