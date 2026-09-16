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Παναθηναϊκός: Χρώματα, καμβάς, πινέλο και... Αζεντίν Ουναΐ

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει λέξεις σχετικές με την ζωγραφική, σχολιάζοντας το νικηφόρο 2-0 του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς στη Λεωφόρο.

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Αζεντίν Ουναΐ
Ο Αζεντίν Ουναΐ στο ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά | Eurokinissi
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Αν σε κάποια από τα γνωστά παιχνίδια-κουίζ της παρέας τεθεί το ερώτημα σχετικά με λέξεις που αφορούν την ζωγραφική, υπάρχουν προφανείς απαντήσεις. Χρώματα, καμβάς, πινέλο και Αζεντίν Ουναΐ.

Γνωστός Μαροκινός καλλιτέχνης, ζωγράφος του ποδοσφαίρου, ο οποίος είτε με πράσινη είτε με άσπρη φανέλα αλλά πάντα με το τριφύλλι στο μέρος της καρδιάς, προσφέρει επί ελληνικού εδάφους επαφές, πάσες, γκολ, αγγίγματα στη μπάλα μοναδικά, από αυτά που ξεσηκώνουν την κερκίδα και φέρνουν μαζικά επιφωνήματα θαυμασμού.

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