Παναθηναϊκός: Ο Ρεμπρόφ ενδέχεται να αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ λένε οι Ουκρανοί

Η ουκρανική ιστοσελίδα «sport.ua» ανέφερε πως ο Σεργκέι Ρεμπρόφ ενδέχεται να είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού αντικαθιστώντας τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «πρασίνων».

Ο Ισπανός τεχνικός φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή να συνεχίσει στον πάγκο του «τριφυλλιού» και την επόμενη σεζόν, παρ' ότι έχει ενεργό συμβόλαιο με την ομάδα και για του χρόνου, και όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις διάφορα ονόματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

