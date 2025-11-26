Μενού

Παναθηναϊκός: Οι... διαπραγματεύσεις Σλούκα-Άταμαν για τα ρεπό και οι πανηγυρισμοί στο τέλος

Εντυπωσιακό video από τα όσα έγιναν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν.

sloukas_ataman
Με τρομερή 3η περίοδο και σερί 25-0 ο Παναθηναϊκός καθάρισε την Παρτίζαν (91-69) και έστησε πάρτι στο Telekom Center, πατώντας στην κορυφή. Απολαυστικοί ήταν οι Ναν, Σλούκας, Φαρίντ, Χουάντσο.

Μετά το τέλος το κλίμα στα αποδυτήρια ήταν πανηγυρικό. Ο Κώστας Σλούκας ήταν εκείνος που πρότεινε 4ημερο ρεπό, ο Εργκίν Άταμαν το έδωσε και προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού.

