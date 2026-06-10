Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Με 11άδα οι πράσινοι, εκτός και ο Σλούκας

Πολλά τα προβλήματα στις τάξεις του Παναθηναϊκού ενόψει του 4ου τελικού της Stoiximan GBL καθώς δεν υπολογίζεται τελικά ούτε ο Κώστας Σλούκας.
Εκτός έχει τεθεί επίσης και ο τραυματίας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, όπως επίσης και ο Τσέντι Όσμαν. Η εξάδα των ξένων συμπληρώθηκε από τον Ερνανγκόμεθ και τον Σορτς, ενώ έμεινε εκτός και ο Κένεθ Φαρίντ.
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