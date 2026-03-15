Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός LIVE από τη Λεωφόρο για το πρωτάθλημα.

Συνέχεια στο σερί του και ταυτόχρονα να καλύψει όσο μπορεί τη διαφορά από τους πρωτοπόρους θέλει θα δώσει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της 25ης αγωνιστικής. Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός LIVE στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1.

Δείτε την εξέλιξη του αγώνα στο liveblog του Gazzetta.

Επτά διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναιτωλικό έχει εντός και εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός. Αυτό το σερί ξεκίνησε μετά τη νίκη της ομάδας του Αγρινίου στην έδρα της με 1-0 (47’ Μεντόζα) στις 19 Φεβρουαρίου 2022. Από τότε έχουν γίνει επτά αναμετρήσεις, στις οποίες επικράτησαν οι Πράσινοι και στις τέσσερις από αυτές δεν έχουν δεχθεί τέρμα.

Οι Πράσινοι διατηρούν το αήττητό τους στα 17 εντός έδρας παιχνίδια τους με την ομάδα του Αγρινίου, με τον Παναιτωλικό να έχει δύο ισοπαλίες για το πρωτάθλημα και 15 συνολικά ήττες, με τις δύο από αυτές να είναι αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδος.

Η τελευταία φορά που πήρε βαθμό ο Παναιτωλικός σε εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ήταν στις 3 Φεβρουαρίου 2018, στη λευκή ισοπαλία στο «Απόστολος Νικολαΐδης», η οποία ήταν η δεύτερη στην ιστορία των εκτός έδρας αναμετρήσεών του με τους Πράσινους. Η προηγούμενη ήταν στην πρώτη του επίσκεψη στην έδρα του Παναθηναϊκού, στις 23 Μαΐου 1976 με σκορ 1-1.

Super League: Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός - Άρης 0-0

ΑΕΛ - Αστέρας 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά - Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 18:00

Ατρόμητος - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:00

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 57*

2. ΑΕΚ 56

3. ΠΑΟΚ 54

4. Παναθηναϊκός 45

--------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 30*

7. ΟΦΗ 29*

8. Ατρόμητος 28

--------------------------

9. Βόλος 28*

10. Κηφισιά 26*

11. Παναιτωλικός 24

12. ΑΕΛ Νovibet 22*

13. Αστέρας Τρ. 17*

14. Πανσερραϊκός 16*

* Με παιχνίδι περισσότερο