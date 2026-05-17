Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ LIVE από τη Λεωφόρο στο φινάλε του πρωταθλήματος

Στο τελευταίο, πιθανότατα, επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, οι «πράσινοι» υποδέχονται τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει να ελπίζει στη δεύτερη θέση της Super League. Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ LIVE στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 3.
Δείτε την εξέλιξη του αγώνα από το liveblog του Gazzetta.
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ LIVE
Για έκτη φορά θα συναντηθούν οι δύο ομάδες την φετινή σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να έχει επικρατήσει στις 9 Νοεμβρίου 2025 με 2-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ να τρέχει ένα σερί με τρεις νίκες και μια ισοπαλία στις αναμετρήσεις τους για το Κύπελλο Ελλάδος και το πρωτάθλημα χωρίς οι Πράσινοι να έχουν σκοράρει σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια.
Για την 1η αγωνιστική των Playoffs αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στην Τούμπα. Τη σεζόν 2019-20 είχαν δύο ισοπαλίες 0-0 και στις δύο αναμετρήσεις τους για τα Playoffs εκείνης της σεζόν, με την διαφορά πως το πρώτο παιχνίδι είχε γίνει στην Αθήνα και το δεύτερο στην Θεσσαλονίκη.
Από τα συνολικά 80 ματς της ιστορίας τους με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, μόλις στα οκτώ δεν είχαν σημειωθεί τέρματα και ολοκληρώθηκαν με 0-0, ενώ οι πιο παραγωγικές ημέρες τους είναι με 7 γκολ, στο 5-2 της σεζόν 2000-01 και το 4-3 του 2014-15. Η ευρύτερη νίκη του ΠΑΟΚ σε εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι το 3-0 του 2022-23.
Η βαθμολογία των πλέι οφ
1. ΑΕΚ 71
-------------------------
2. Ολυμπιακός 65
3. ΠΑΟΚ 63
4. Παναθηναϊκός 51
- Μέχρι και 6.000 ευρώ: Αυτά είναι τα παλιά βινύλια «του πατέρα» που σήμερα κοστίζουν χρυσά
- Μοντέλο του OnlyFans συναντιέται τετ-α-τετ με θαυμαστή που της έδωσε 100 χιλ. ευρώ και φεύγει στο 5λεπτο
- Τι είναι τα «κεφαλάρια» και γιατί έχει βουίξει όλο το ελληνικό TikTok
- Ο πιο φθηνός προορισμός στην Ευρώπη για ένα Σαββατοκύριακο - Βρίσκεται μία ανάσα από την Ελλάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.