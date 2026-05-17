Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ LIVE από τη Λεωφόρο στο φινάλε του πρωταθλήματος

Στο τελευταίο, πιθανότατα, επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, οι «πράσινοι» υποδέχονται τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει να ελπίζει στη δεύτερη θέση της Super League. Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ LIVE στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 3.

Για έκτη φορά θα συναντηθούν οι δύο ομάδες την φετινή σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να έχει επικρατήσει στις 9 Νοεμβρίου 2025 με 2-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ να τρέχει ένα σερί με τρεις νίκες και μια ισοπαλία στις αναμετρήσεις τους για το Κύπελλο Ελλάδος και το πρωτάθλημα χωρίς οι Πράσινοι να έχουν σκοράρει σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια.

Για την 1η αγωνιστική των Playoffs αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στην Τούμπα. Τη σεζόν 2019-20 είχαν δύο ισοπαλίες 0-0 και στις δύο αναμετρήσεις τους για τα Playoffs εκείνης της σεζόν, με την διαφορά πως το πρώτο παιχνίδι είχε γίνει στην Αθήνα και το δεύτερο στην Θεσσαλονίκη.

Από τα συνολικά 80 ματς της ιστορίας τους με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, μόλις στα οκτώ δεν είχαν σημειωθεί τέρματα και ολοκληρώθηκαν με 0-0, ενώ οι πιο παραγωγικές ημέρες τους είναι με 7 γκολ, στο 5-2 της σεζόν 2000-01 και το 4-3 του 2014-15. Η ευρύτερη νίκη του ΠΑΟΚ σε εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι το 3-0 του 2022-23.

Η βαθμολογία των πλέι οφ

1. ΑΕΚ 71

2. Ολυμπιακός 65

3. ΠΑΟΚ 63

4. Παναθηναϊκός 51