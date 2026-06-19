Παναθηναϊκός: Το story του Γιαννακόπουλου για τη δήλωση του Χουάντσο

Σε δηλώσεις του στο τουρνουά Stoiximan 22oz Elite Basketball tournament, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως είναι το «σπίτι» του και ότι είναι χαρούμενος στους «πράσινους».

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με αφορμή τις δηλώσεις του Ισπανού φόργουορντ, ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με ένα πράσινο τριφύλλι και το τραγούδι «For every forever».

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