Παναθηναϊκός: Ζορίστηκε με τη Νίκη Βόλου αλλά η κεφαλιά του Ταμπόρδα ήταν αρκετή

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παρότι εμφάνισε προβληματική εικόνα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να νικήσει την εξαιρετική Νίκη, με μία κεφαλιά του Ταμπόρδα από σέντρα του Λιβάι Γκαρσία στο 59' να αποδεικνύεται αρκετή.

Παρότι δυσκολεύτηκε, τελική βρήκε τη λύση και με σκορ 1-0 ξεκίνησε νικηφόρο τις υποχρεώσεις του στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η λύση αυτή τη φορά δεν ήρθε από τον συνήθη ύποπτο Ντέσερς, αλλά από τους Ταμπόρδα και Λιβάι, οι οποίοι μπήκαν αλλαγή στο ματς στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Έτσι, η πρώτη βραδιά του Αζεντίν Ουναΐ στο ΟΑΚΑ, μετά την επιστροφή του, συνοδεύτηκε από νίκη.

Εντεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Πάλμερ-Μπράουν (56' Ντε Φράι), Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (75' Μπινιάρης), Κάνγκουα (56' Λούζα), Πελίστρι, Γιάγκουσιτς (46' Ταμπόρδα), Ραστόντερ (46' Λιβάι), Ντέσερς.

Νίκη Βόλου (πρ. Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πασαλίδης, Κιβρακίδης, Αρίας (62' Παμλίδης), Έππας (85' Σαλαμούρας), Ράιος (62' Πανικίδης), Ομεονγκά, Τζίμας (76' Φερνάντεθ) και Μάντζης (62' Λουκίνας).