ΠΑΟΚ - Ηρακλής μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

ΠΑΟΚ εναντίον Ηρακλή σήμερα (11/10) για την 2η αγωνιστική της Basket League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από τον αγώνα Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα (11/10) τον Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην Πυλαία για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τζάμπολ στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», ηττήθηκε στην πρεμιέρα στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό με σκορ 93-83.

Ο αναγεννημένος «Γηραιός» επιβλήθηκε στο Ιβανώφειο του Προμηθέα με 90-79.

