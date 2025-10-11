ΠΑΟΚ - Ηρακλής μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα (11/10) τον Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην Πυλαία για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τζάμπολ στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά», ηττήθηκε στην πρεμιέρα στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό με σκορ 93-83.
Ο αναγεννημένος «Γηραιός» επιβλήθηκε στο Ιβανώφειο του Προμηθέα με 90-79.
