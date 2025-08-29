ΠΑΟΚ - Κλήρωση Εuropa League: Πώς θα βγουν οι αντίπαλοι και τα παιχνίδια

Σήμερα είναι η ημέρα που ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα μάθουν ποιο θα είναι οι αντίπαλοί τους για τη League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ καλούνταν να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 που έφερνε προίκα από την Κροατία. Τελικά, τα κατάφερε και με το παραπάνω ισοπεδώνοντας την κροατική ομάδα με το εμφατικό 5-0 σε ένα ματς που έκλεψε την παράσταση το γκολ του Γιακουμάκη.

Ο ΠΑΟΚ, μαζί με τον Παναθηναϊκό, θα βρεθεί στην κληρωτίδα του Europa League. Ο Δικέφαλος του Βορά θα βρεθεί στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.

Η ώρα της κλήρωσης για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ είναι στις 14.00 στη Νιόν.

Ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ | Eurokinissi

Η διαδικασία της κλήρωσης του Europa League

Ξεκινώντας από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι θα τραβούν με τον παραδοσιακό τρόπο ένα μπαλάκι από το οποίο θα βγαίνει το όνομα μίας ομάδας.

Στη συνέχεια, με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα θα βγαίνουν οι 8 αντίπαλοι της ομάδας αυτής μεταξύ των οποίων θα είναι φυσικά και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Παναθηναϊκός. Ταυτόχρονα θα μαθαίνουμε ποια ματς θα γίνονται εντός έδρας και ποια εκτός.

Η διαδικασία θα επαναληφθεί 36 φορές, όσες δηλαδή είναι και οι ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Οι πιθανοί αντίπαλοι για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο ομάδες από κάθε pot (γκρουπ δυναμικότητας).

Pot 1 Ρόμα, Πόρτο, Ρέιντζερς, Φέγενορντ, Λιλ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Ρεάλ Μπέτις, Ζάλτσμπουργκ, Άστον Βίλα

Pot 2 Φενέρμπαχτσε, Μπράγκα, Ερυθρός Αστέρας, Λιόν, ΠΑΟΚ , Βικτόρια Πλζεν, Φερεντσβάρος, Σέλτικ, Μακάμπι Τελ Αβίβ

Pot 3 Γιουνγκ Μπόις, Βασιλεία, Μίντιλαντ, Φράιμπουργκ, Λουντογκόρετς, Νότιγχαμ Φόρεστ, Στουρμ Γκρατς, FCSB, Νις

Pot 4 Μπολόνια, Θέλτα, Στουτγκάρδη, Παναθηναϊκός, Μάλμε, Γκόου Αχέντ Ινγκλς, Ουτρέχτη, Γκενκ, Μπραν