Το πρώτο παιχνίδι στη... νέα αποχή για τον ΠΑΟΚ, διεξάγεται σήμερα στο «Παλατάκι». Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Κολοσσός αρχίζει στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ Sports 1.

Είναι το πρώτο παιχνίδι για τον «Δικέφαλο» μετά από την αλλαγή σελίδας και την ανάληψη της ΚΑΕ από τον Τέλη Μυστακίδη και την ομάδα του. Ήδη πρόεδρος έχει αναλάβει ο εμβληματικός Νίκος Βεζυρτζής ενώ η πρώτη κίνηση ήταν η επιστροφή του Νίκου Μπουντούρη στο ρόλο του GM.

ΠΑΟΚ - Κολοσσός στις 16:00

Μετά από πέντε διαδοχικές νίκες, που ήταν το μεγαλύτερο σερί του από την περίοδο 2017-18, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε πριν τη διακοπή από τον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη φετινή ήττα του στο PAOK Sports Arena που ωστόσο συνδυάστηκε με τη 13η επίδοση 15+ εύστοχων σουτ τριών πόντων (15/35) της ιστορίας του και την πρώτη που είχε με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Ο Κολοσσός προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες που τον ανάγκασαν να υποχωρήσει στο 2-6. Αγωνίστηκε τρεις φορές μακριά από τη Ρόδο νικώντας στην πρώτη έξοδο του από το «σμαραγδένιο» νησί τον Άρη και γνωρίζοντας την ήττα στις έδρες της Καρδίτσας Ιαπωνική και του Ηρακλή.

Μπάσκετ: Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ - Κολοσσός 16:00 ΕΡΤ Sports 1

Προμηθέας - Μύκονος 16:00 ΕΡΤ2 Σπορ

Καρδίτσα - Ηρακλής 18:15 ΕΡΤ2 Σπορ

Περιστέρι - Μαρούσι 18:15 ΕΡΤ Sports 1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 13:00 ΕΡΤ2 Σπορ

Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 16:00 ΕΡΤ2 Σπορ