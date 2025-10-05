ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Το μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστική στη Super League φιλοξενείται στην Τούμπα. Εκεί στις 20:30 θα αρχίσει η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Οι δύο ομάδες είναι αήττητες με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 4 νίκες και 1 ισοπαλία, και τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να συσπειρωθεί μετά από διαδοχικά μη νικηφόρα αποτελέσματα, ώστε να επιστρέψει στις νίκες και να πάει προβάδισμα στην κούρσα του τίτλου.

Από την αλλη πλευρά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Ροντινέι - Γιάρεμτσουκ, εκτός έμεινε ο Στρεφέτσα, όπως και ο Ρέτσος, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή κόντρα στην Άρσεναλ στο Λονδίνο.