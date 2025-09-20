ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον Παναιτωλικό σήμερα (20/09) για την 4η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Οι γηπεδούχοι στοχεύουν στο 4 στα 4 μετά το διπλό επί του ΟΦΗ με 2-1 ενώ μεσοβδόμαδα ο Δικέφαλος ηττήθηκε με το βαρύ 4-1 από τον Λεβαδειακό στα πλαίσια του Κυπέλλου Ελλάδος.
Η ομάδα του Αγρινίου ηττήθηκε εντός έδρας με το ίδιο σκορ από τον Βόλο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ολυμπιακός 9
- ΑΕΚ 9
- ΠΑΟΚ 9
- Άρης 6
- Λεβαδειακός 4
- ΑΕ Κηφισιάς 4
- ΟΦΗ 3 *με ματς λιγότερο
- Ατρόμητος 3
- Παναιτωλικός 3
- Βόλος 3
- ΑΕΛ 2
- Παναθηναϊκός 1 *με ματς λιγότερο
- Αστέρας AKTOR 1
- Πανσερραϊκός 0
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 2025
Κηφισιά - Άρης (18:00)
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος Αθηνών (18:00)
Βόλος - Αστέρας AKTOR (20:00)
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30)
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 2025
ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)
Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)
