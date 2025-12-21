Μενού

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για την 15η αγωνιστική στη Stoiximan Super League.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Σιώπης και Κωνσταντέλιας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Το μεγάλο παιχνίδι της 15ης αγωνιστική στη Stoiximan Super League φιλοξενείται στην Τούμπα εκεί που ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός αρχίζει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Novasports Prime.

Έπειτα από το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο τη νίκη που θα τον φέρει σε απόσταση αναπνοής από τους «ερυθρόλευκους». Ο ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζει, δεν ανακοίνωσε αποστολή ωστόσο εκτός αγώνα θα είναι οι τραυματίες Γιακουμάκης, Πέλκας, Σάστρε, οι οποίοι προπονούνται ατομικά τις τελευταίες μέρες, όπως και οι δύο τραυματίες στόπερ Λόβρεν, Μιχαηλίδης, που κάνουν θεραπείες.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός αναζητά το θετικό αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη για να καλύψει το χαμένο έδαφος και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην πρώτη τετράδα. Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τους Τουμπά, Τσέριν, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να τίθενται στην διάθεσή του, ενώ εκτός θα είναι οι Ρενάτο Σάντσες και Πελίστρι, αλλά και οι Κυριακόπουλος (τραυματίας), Λαφόν και Ντέσερς (Copa Africa).

 

