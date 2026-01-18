ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο κλειστό της Πυλαίας φιλοξενείται το μεγάλο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ελλιπή Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι ΕΡΤ2 Σπορ.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στον δεύτερο γύρο με το «ρεπό» του και προερχόμενος από την ήττα στη Μύκονο. Είναι η ομάδα που έχει δώσει τα λιγότερα εντός έδρας παιχνίδια ως τώρα και έχει απολογισμό 4-1 αφού ηττήθηκε μόνο από τον Ολυμπιακό. Ως γηπεδούχος, ο Δικέφαλος σημειώνει 5,6 περισσότερους πόντους σε σύγκριση με τα εκτός έδρας παιχνίδια του (88 έναντι 82,42%).
Ο Παναθηναϊκός επέκτεινε την περασμένη Κυριακή το νικηφόρο σερί του αφού επικρατώντας του Περιστερίου έφτασε τις 11 διαδοχικές επιτυχίες στο Πρωτάθλημα. Η τελευταία από αυτήν τον κατέστησε την πρώτη ομάδα στην ιστορία της κατηγορίας –από καταβολής Α’ Εθνικής και το 1963-64- που έφτασε τις 1.500. Ήταν ένα ξεχωριστό παιχνίδι και για τον Κώστα Σλούκα που έγινε ο 62ος που έφτασε τα 300 στα χρόνια της Stoiximan GBL (από το 1992-93).
