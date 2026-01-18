Μενού

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός συνεχίζεται σήμερα η 15η αγωνιστική στο πρωτάθλημα μπάσκετ.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 93-83
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 93-83 | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Στο κλειστό της Πυλαίας φιλοξενείται το μεγάλο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ελλιπή Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στον δεύτερο γύρο με το «ρεπό» του και προερχόμενος από την ήττα στη Μύκονο. Είναι η ομάδα που έχει δώσει τα λιγότερα εντός έδρας παιχνίδια ως τώρα και έχει απολογισμό 4-1 αφού ηττήθηκε μόνο από τον Ολυμπιακό. Ως γηπεδούχος, ο Δικέφαλος σημειώνει 5,6 περισσότερους πόντους σε σύγκριση με τα εκτός έδρας παιχνίδια του (88 έναντι 82,42%).

Ο Παναθηναϊκός επέκτεινε την περασμένη Κυριακή το νικηφόρο σερί του αφού επικρατώντας του Περιστερίου έφτασε τις 11 διαδοχικές επιτυχίες στο Πρωτάθλημα. Η τελευταία από αυτήν τον κατέστησε την πρώτη ομάδα στην ιστορία της κατηγορίας –από καταβολής Α’ Εθνικής και το 1963-64- που έφτασε τις 1.500. Ήταν ένα ξεχωριστό παιχνίδι και για τον Κώστα Σλούκα που έγινε ο 62ος που έφτασε τα 300 στα χρόνια της Stoiximan GBL (από το 1992-93).

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ