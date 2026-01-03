Ο χειρότερος συμπαίκτης που είχε ποτέ ο Ρονάλντο - Του έσπασε το δόντι για πλάκα

Η φιγούρα του είναι αξέχαστη σε όλους όσοι παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 2000. Παίζοντας αρχικά στη Γερμανία και στη συνέχεια στην Αγγλία, έχτισε το προφίλ του πολύ σκληρού ποδοσφαιριστή που δεν φοβόταν τίποτα, που ήταν εκεί έτοιμος να πέσει στη φωτιά. Ο Δανός Τόμας Γκράβεσεν δεν έγινε ποτέ σούπερ σταρ, πάνω στο χορτάρι όμως όλοι τον ήθελαν στην ομάδα τους.

Όλοι; Λάθος. Μάλλον δεν τον ήθελαν ούτε οι συμπαίκτες του. Η φράση του τίτλου «ο χειρότερος συμπαίκτης» δεν είναι τυχαία. Την είπε πρόσφατα ο ίδιος ο Ρονάλντο (ο Βραζιλιάνος) σε συνέντευξή του, όταν στην κουβέντα που είχε με τον Ρομάριο κλήθηκε να απαντήσει για τον παίκτη που ο ίδιος θεωρεί ως χειρότερο συμπαίκτη του.

«Υπήρχε ένας στη Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν αστείος. Ο Γκράβεσεν. Ήταν Δανός μέσος. Ήταν ένας πολύ κουλ και καλός τύπος. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό κέρδισε ένα τουρνουά πόκερ αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων ή κάτι τέτοιο. Αλλά στο ποδόσφαιρο, ήταν πολύ κακός! "Σακάτευε" όλον τον κόσμο» είχε πει το φαινόμενο και η αλήθεια είναι πως το είχε καταλάβει από... πρώτο χέρι.

Έσπασε το δόντι του Ρονάλντο

Γνωστός με το παρατσούκλι «Mad Dog», ο Τόμας Γκράβεσεν σε μία προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης είχε... αρπαχτεί με τον Ρονάλντο. Η κατάληξη ήταν να τον ξαπλώσει στο χορτάρι έχοντας σπάσει ένα του δόντι!

Για πολλούς «τρελός» δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι άντεξε μόνο έναν χρόνο δίπλα στους Γκαλάκτικος στη Μαδρίτη. Πριν από τη Ρεάλ είχε φτιάξει το όνομά του στο Αμβούργο και απογείωσε την καριέρα του στην Έβερτον, πριν μετακομίσει στον γαλαξία αστέρων της Ρεάλ, καθώς τη σεζόν 2005/06 είχε συμπαίκτες πέρα από τον Ρονάλντο, τον Ζινεντίν Ζιντάν, τον Ραούλ, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, τον Ίκερ Κασίγιας, τον Ρομπέρτο Κάρλος και τον Σέρχιο Ράμος.

Κατά την παρουσία του στη Ρεάλ είχε έρθει σε κόντρα και με τον Ρομπίνιο με τον καυγά τους να έχει γίνει πρωτοσέλιδο. Ωστόσο ο τότε προπονητής του, Φάμπιο Καπέλο, μάλλον είχε διαφορεττική άποψη, δηλώνοντας τότε πως «Είναι απλώς λίγο ιδιόρρυθμος. Δεν ασχολούμαι μαζί του, αν και δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του, λειτουργεί καλά τακτικά. Όλα πρέπει να γίνονται όπως θέλει αυτός».

Τόμας Γκράβεσεν: Σχέση με πορνοστάρ, πόκερ και τρελά κέρδη!

Μετά τη Ρεάλ επέστρεψε για λίγο στο Νησί (Σέλτικ, Έβερτον) και τελικά το 2009 αποχώρησε από την ενεργό δράση. Φέρεται να επένδυσε ένα μέρος των κερδών του από το ποδόσφαιρο - φτάνοντας περίπου τις 85.000 λίρες την εβδομάδα στο αποκορύφωμά του - σε επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και στο πόκερ! Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι κέρδισε μεγάλα ποσά σε τραπέζια πόκερ, και υπάρχουν αναφορές ότι η περιουσία του έφτανε τις δεκάδες εκατομμύρια λίρες ή ευρώ. Πλέον, υπάρχουν αναφορές πως έχει επιστρέψει στη Δανία και συνεχίζει την επιχειρηματική του δράση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πέρα από την εικόνα του στα γήπεδα, ο Γκράβεσεν είχε κερδίσει φήμη και για τη δράση του έξω από αυτά. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση η σχέση που είχε για ένα μεγάλο διάστημα με την πορνοστάρ Κίρα Έγκερς, την περίοδο μάλιστα που έπαιζε στη Ρεάλ..