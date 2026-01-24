Αποκλείστηκε για 8 μήνες και έχασε το Euro γιατί μετακόμιζε: Η απίστευτη ιστορία του Ρίο Φέρντιναντ

Το καλοκαίρι του 2002 είναι η περίοδος των ηχηρών και δαπανηρών μεταγραφών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ρονάλντο αφήνει την Ίντερ για τη Ρεάλ και τη θέση του παίρνει ο Ερνάν Κρέσπο. Ο Φάμπιο Καναβάρο πάει επίσης στην Ίντερ, ενώ ο «διόσκουρός» του στην Εθνική, Αλεσάντρο Νέστα θα φορέσει τη φανέλα της Μίλαν, όπως και Κλάρενς Ζέεντορφ. Κι όμως καμία από αυτές τις μετραγραφές δεν είναι η «ακριβότερη του καλοκαιριού». Καμία δεν ξεπέρασε τα 46 εκατ. ευρώ που έβγαλε από τα ταμεία της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να φέρει στο «Όλντ Τράφορντ» τον Ρίο Φέρντιναντ.

Ο υψηλόσωμος στόπερ θεωρούταν ο καλύτερος αμυντικός στο Νησί και ένας από τους καλύτερους της γενιάς του, μαζί με τους δύο Ιταλούς που προαναφέραμε. Ωστόσο σχεδόν έναν χρόνο περίπου αργότερα ο Φέρντιναντ θα γινόταν πρωταγωνιστής σε μία απίστευτη ιστορία που τον κράτησε εκτός γηπέδων για 8 μήνες και του στέρησε τη συμμετοχή με τα Λιοντάρια στο Euro 2004. Το περίφημο Riogate!

Διαβάστε ακόμη: Ένα κούρεμα μας «στέρησε» ένα από τα κορυφαία εξάρια στον κόσμο!

Ρίο Φέρντιναντ: Πώς «έσκασε» το Riogate

Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023 μια ομάδα ελέγχου ντόπινγκ της Γιουνάιτεντ στο Κάρινγκτον για να πάρει τυχαία δείγματα. Ο Φέρντιναντ είναι ένας από τους τέσσερις παίκτες που το όνομά του επιλέχθηκε μετά από κλήρωση. Στους παίκτες επιτρέπεται να κάνουν ντους μετά την προπόνηση πριν δώσουν τα δείγματα για τις εξετάσεις τους. Όμως ο Φέρντιναντ προς έκπληξη όλων φεύγει πριν δώσει δείγμα ενώ τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα όταν λίγη ώρα αργότερα φωτογραφίζεται να ψωνίζει στο κέντρο του Μάντσεστερ!

Οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ επικοινωνούν μαζί του, ωστόσο ο χρόνος έχει περάσει και πλέον είναι πολύ αργά για να επιστρέψει, καθώς οι ελεγκτές έχουν φύγει. Και αποκαλύπτεται ο λόγος που απέφυγε τα τεστ. Όπως είπε ο ίδιος τους ανθρώπους της ομάδας, ξέχασε το τεστ καθώς μετακόμιζε στο νέο του σπίτι!

Διαβάστε ακόμη: Ο χειρότερος συμπαίκτης που είχε ποτέ ο Ρονάλντο - Του έσπασε το δόντι για πλάκα

Την επόμενη ημέρα περάνει από επίσημο drug test, ωστόσο, η μη συμμετοχή του στην αρχική εξέταση επιφέρει ποινή «αντικειμενικής ευθύνης» που οδηγεί σε πιθανό αποκλεισμό!

Στα τέλη Σεπτεμβρίου η FA λαμβάνει την επίσημη ειδοποίηση από την Sport England και αρχίζει να συλλέγει στοιχεία για την υπόθεση, ενώ παράλληλα προσπαθεί να επιταχύνει τη διαδικασία καθώς πλησιάζει η ανακοίνωση της αποστολής της Αγγλίας για τους επίσημους αγώνες. Ο Ρίο Φέρντιναντ ήταν από τα βασικά στελέχη της ομάδας του αείμνηστου Σβεν Γκόραν Έρικσον.

Οι αποκλεισμοί από την Εθνική

Εν τέλει, η FA τον απέκλεισε από τον τελευταίο προκριματικό αγώνα της Αγγλίας για το EURO 2004 στην Τουρκία στις 11 Οκτωβρίου, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες στις τάξεις των διεθνών στα Λιοντάρι. Την ίδια στιγμή του επέτρεψε να συνεχίσει να παίζει για τη Γιουνάιτεντ.

Στα μέσα Δεκεμβρίου σκάει η βόμβα στο βρετανικό ποδόσφαιρο. Μετά από άλλες 11 ώρες καταθέσεων και καταθέσεων μαρτύρων ο Φέρντιναντ το... μέλλον του. Τιμωρήθηκε με οκτάμηνη απαγόρευση συμμετοχής στους, αρχής γενομένης από τις 12 Ιανουαρίου, καθώς κρίθηκε ένοχος για ανάρμοστη συμπεριφορά επειδή απέφυγε να περάσει τον έλεγχο.

Διαβάστε ακόμη: «Έβρεχα το κρεβάτι μου, ήθελα να μου κόψουν τα πόδια»: Ο mister 300 γκολ που έγινε θρύλος στην Ιταλία

Πρακτικά αυτό σήμαινε πως θα έχανε όλη την υπόλοιπη σεζόν με τη Γιουνάιτεντ, ενώ δεν θα βρισκόταν το καλοκαίρι στην Πορτογαλία με την Εθνική ομάδα. Ομάδα και παίκτης άσκησαν έφεση, η οποία όμως απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα ο Φέρντιναντ να μείνει εκτός δράσης για 8 μήνες και να επιστρέψει εν τέλει στις 20 Σεπτεμβρίου του 2004.