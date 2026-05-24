Μάριος Οικονόμου: Έκκληση της Τροχαίας για πληροφορίες - Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Έκκληση από την Τροχαία Ιωαννίνων για πληροφορίες σχετικά με το τροχαίο ατύχημα με θύμα τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος παραμένει στη ΜΕΘ.

Η Τροχαία ζητά από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να συνδράμει για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση επί της Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη.

Η κατάσταση υγείας του Μάριου Οικονόμου

Ο 34χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής, που έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο και εντός της ημέρας θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να υπάρξει νεότερη εκτίμηση της κατάστασής του.

«Ο Μάριος Οικονόμου εισήχθη επειγόντως στο χειρουργείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έγιναν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του οιδήματος και του εγκεφάλου. Οι γιατροί θέλουν να παρακολουθήσουν τη μετεγχειρητική του πορεία σε συνέχεια της επέμβασης που έγινε χθες. Ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση και με τους γιατρούς που με ενημέρωσαν σήμερα το πρωί, ο εφημερεύοντας γιατρός της ΜΕΘ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη» ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Χατζηκώστα.

Το τροχαίο

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με το σοβαρό τροχαίο.

Όπως μεταφέρει το epiruspost.gr, η σύγκρουση της μηχανής του 34χρονου με το ΙΧ του 63χρονου δεύτερου οδηγού έγινε πλαγιομετωπικά, μετά από αναστροφή του δεύτερου.

Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για μαρτυρίες που θα το επιβεβαιώσουν.

«Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, σε ένα σημείο που – όπως έχει καταγγελθεί επανειλημμένα – οι παράνομες αναστροφές και η έλλειψη οδικής ασφάλειας αποτελούν καθημερινό φαινόμενο» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Τροχαίας.

«Όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589, 2651440582, 2651440583».