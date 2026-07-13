Πέθανε στα 38 ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ μετά από σύλληψη για σεξουαλική επίθεση

Η είδηση του θανάτου του 38χρονου Ολλανδού διαιτητή, Ρομπ Ντίπερινκ σοκάρει το διαδίκτυπ. Η τραγική κατάληξη σημειώθηκε λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αποπομπή του από τους πίνακες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία ακολούθησε την –όπως αποδείχθηκε αναπόδεικτη– σύλληψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο για φερόμενη σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο άτομο.

World Cup referee dies aged 38, weeks after being axed when he was arrested on suspicion of sexual assault of a teenage boy in the UK https://t.co/trDGchvGIa — Daily Mail (@DailyMail) July 13, 2026

Η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (KNVB) επιβεβαίωσε την απώλεια του διεθνούς διαιτητή, δηλώνοντας «βαθιά σοκαρισμένη», χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Η δικαστική περιπέτεια του Ντίπερινκ ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, όταν ταξίδεψε στο Λονδίνο για να διευθύνει την αναμέτρηση της UEFA Conference League μεταξύ της Κρίσταλ Πάλας και της Φιορεντίνα. Κατά την επιστροφή του στο ξενοδοχείο, συνελήφθη από τη Μητροπολιτική Αστυνομία μπροστά σε άλλους αξιωματούχους της UEFA, έπειτα από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση που φέρεται να έλαβε χώρα σε διεύθυνση στην οδό Wellesley του Croydon.

Ωστόσο, η υπόθεση κατέρρευσε γρήγορα. Εκπρόσωπος της Scotland Yard εξήγησε την εξέλιξη:

«Μετά τη σύλληψη του άνδρα, οι αστυνομικοί διεξήγαγαν ενδελεχή έρευνα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του υλικού από κάμερες ασφαλείας (CCTV) και των ψηφιακών συσκευών. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνταν το αποδεικτικό όριο για την άσκηση δίωξης. Ως εκ τούτου, η υπόθεση έκλεισε χωρίς περαιτέρω νομικές ενέργειες»

Referee Rob Dieperink dies aged 38 just weeks after being axed from World Cup following his arrest over sexual assaulthttps://t.co/z501KqXB1c — The Sun (@TheSun) July 13, 2026

Παρά την πλήρη απαλλαγή του από τις βρετανικές αρχές, η FIFA προχώρησε στη διαγραφή του από τη λίστα των διαιτητών του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγο πριν τον θάνατό του, ο Ολλανδός ρέφερι είχε μιλήσει στην εφημερίδα De Telegraaf, τονίζοντας ότι κατηγορήθηκε άδικα και εκφράζοντας την πικρία του:

«Από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκα πλήρως με την αστυνομική έρευνα και παρείχα άμεσα κάθε στοιχείο στη FIFA, την UEFA και την KNVB». «Είμαι ευγνώμων για την αμέριστη υποστήριξη που έλαβα από την Ολλανδική Ομοσπονδία και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το θέμα». «Είναι ατυχές το γεγονός ότι η FIFA αποφάσισε να με θέσει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φυσικά και είμαι απογοητευμένος από αυτή την εξέλιξη».

