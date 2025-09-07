Μενού

Πολωνία - Βοσνία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Πολωνία - Βοσνία σήμερα στις 12:00 για τους «16» στο Eurobasket 2025.

Πολωνία Βοσνία
FIBA
Με την αναμέτρηση Πολωνία - Βοσνία αρχίζει το πρόγραμμα της Κυριακής (7/9) για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα, αρχίζει στις 12:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start.

Διαβάστε ακόμη: Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Πρόγραμμα, αποτελέσματα, βαθμολογίες

Η Πολωνία, μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης, τερμάτισε 2η στον Δ' όμιλο, με ρεκόρ 3-2, επικρατώντας στην ισοβαθμία με τη Σλοβενία και το Ισραήλ που είχαν το ίδιο ρεκόρ. Από την άλλη πλευρά, οι Βόσνιοι, είχαν επίσης ρεκόρ 3-2, στον Γ' όμιλο, νικώντας και την Ελλάδα, αλλά βρέθηκαν στην 3η θέση.

 

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 12:00 
Γαλλία - Γεωργία 15:15 
Ιταλία - Σλοβενία 18:30 
Ελλάδα - Ισραήλ 21:45 

