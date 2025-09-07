Πολωνία - Βοσνία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Με την αναμέτρηση Πολωνία - Βοσνία αρχίζει το πρόγραμμα της Κυριακής (7/9) για τη φάση των «16» στο EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα, αρχίζει στις 12:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start.

Η Πολωνία, μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης, τερμάτισε 2η στον Δ' όμιλο, με ρεκόρ 3-2, επικρατώντας στην ισοβαθμία με τη Σλοβενία και το Ισραήλ που είχαν το ίδιο ρεκόρ. Από την άλλη πλευρά, οι Βόσνιοι, είχαν επίσης ρεκόρ 3-2, στον Γ' όμιλο, νικώντας και την Ελλάδα, αλλά βρέθηκαν στην 3η θέση.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 12:00

Γαλλία - Γεωργία 15:15

Ιταλία - Σλοβενία 18:30

Ελλάδα - Ισραήλ 21:45