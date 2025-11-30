Πορτογαλία - Ελλάδα μπάσκετ: Όταν ο Γκάλης και ο Γιαννάκης έκαναν «πλάκα» στην τηλεόραση

Η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται να κάνει το δύο στα δύο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, φιλοξενούμενη στην περιφέρεια Ματοσίνιος του Πόρτο από την Πορτογαλία. Η Ελλάδα άρχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της με το 91-64 επί της Ρουμανίας την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε ακόμα: Πορτογαλία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η τελευταία φορά που Ελλάδα και Πορτογαλία συναντήθηκαν ήταν πίσω στο 2007 και στο Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας. Τότε η Ελλάδα είχε νικήσει εύκολα με 85-67, εκείνο όμως που έχει... μείνει από την αναμέτρηση είναι η συνάντηση του Νίκου Γκάλη με τον τότε ομοσπονδιακό τεχνικό Παναγιώτη Γιαννάκη, στο post game της μετάδοσης της ΕΡΤ.

Δείτε το στιγμιότυπο μετά από το Πορτογαλία - Ελλάδα

Η παράδοση απέναντι στην Πορτογαλία

Ελλάδα και Πορτογαλία έχουν αναμετρηθεί πέντε φορές σε επίπεδο Ανδρών με την ελληνική ομάδα να έχει ισάριθμες νίκες. Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

05/05/1951 (Παρίσι-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Πορτογαλία 81-35

13/05/1973 (Σομπατέλι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Πορτογαλία 96-65

23/06/1992 (Μούρθια-Προολυμπιακό) Ελλάδα-Πορτογαλία 100-58

19/08/2000 (Ρίο-Φιλικό) Ελλάδα-Πορτογαλία 91-52

11/09/2007 (Μαδρίτη-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Πορτογαλία 85-67

