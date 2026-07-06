Πορτογαλία - Ισπανία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Πορτογαλία απέναντι στην Ισπανία απόψε (06/07) στο μεγάλο ματς της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ντέρμπι της Ιβηρικής απόψε με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από την μία πλευρά η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο που ψάχνει για δεύτερη σερί διοργάνωση να περάσει στους «8» και από την άλλη, οι πρωταθλητές Ευρώπης Ισπανοί, που θέλουν να επιστρέψουν στα προημιτελικά μετά από 16 χρόνια.Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

22:00 Πορτογαλία - Ισπανία, ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 ΗΠΑ - Βέλγιο, ΕΡΤ1

19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Ελβετία - Κολομβία , ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1