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Μουντιάλ 2026: Ο Παρέδες με γάντια του μποξ χτυπά όποιον βρει - Viral το AI βίντεο

Ο Λεάντρο Παρέδες έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής του τελικού του Μουντιάλ 2026, όταν επιτέθηκε σε παίκτες της Ισπανίας. Και το ίντερνετ δεν το άφησε να περάσει.

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Λέαντρο Παρέδες με γάντια του μποξ
Λέαντρο Παρέδες με γάντια του μποξ | Χ/Troll Football
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Ο Λεάντρο Παρέδες έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής του τελικού του Μουντιάλ 2026, με την επίθεσή του σε παίκτες της Ισπανίας.

Δύο μέρες μετά τον τελικό, ο Αργεντίνος διεθνής παραμένει στην επικαιρότητα με σχόλια και ΑΙ βίντεο που χλευάζουν την επιθετική του συμπεριφορά εντός γηπέδου.

Υπενθυμίζεται πως ο έριξε τον Γκάβι στο χορτάρι, έπειτα από αψιμαχίες, ενώ νωρίτερα είχε πιάσει από τον λαιμό τον Έρικ Γκαρθία.

Ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, δείχνουν τον ποδοσφαιριστή να βάζει τα... γάντια του μποξ, πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο.

Αφού τα προσαρμόζει και ποζάρει, σαν γνήσιος αθλητής του αθλήματος, τρέχει μέσα και χτυπάει όποιον Ισπανό βρει μπροστά του. 

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