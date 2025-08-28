Πού βρίσκεται το Αλμάτι: Το μακρινό ταξίδι για τους φίλους του Ολυμπιακού στο Champions League

Η Καϊράτ Αλμάτι, από το Καζακστάν, θα είναι μία από τις αντιπάλους του Ολυμπιακού στο League Phase του Champions League, και πλέον όλοι... ψάχνουν στον χάρτη που ακριβώς βρίσκεται η συγκεκριμένη πόλη.

Η άλλοτε πρωτεύουσα του Καζακστάν, έως το 1997, οπότε και μεταφέρθηκε στην Αστανά, είναι στο ανατολικό άκρο της χώρας, η περιοχή βρίσκεται πιο ανατολικά από Ιράν, Τουρκμενιστάν, Αφγανιστάν, Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν, ενώ ακόμη και το δυτικότερο μέρος της Κίνας είναι πιο κοντά στην Ευρώπη σε σχέση με το Αλμάτι!.

🇰🇿 This is where Kairat Almaty are located.



More east than the whole of Afghanistan and more east than the most western part of China.



Almaty will host Champions League League Phase football.



Giants such as Real Madrid, Bayern Munich and PSG might have to travel here! pic.twitter.com/8k4dDANgkT — The European Football Express (@TheEuroFE) August 26, 2025

Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως οι τέσσερις ομάδες που θα κληθούν να παίξουν εκτός έδρας με την Καϊράτ, θα έχουν μπροστά τους ένα πολύ μακρινό ταξίδι.

🇰🇿 KAIRAT ALMATY HAVE BECOME THE EASTERNMOST CLUB TO EVER REACH THE GROUP/LEAGUE PHASE OF THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE!



Kazakhstan's second city is so far east that it is 4,500km from Central Europe & even further east than China's western border! Some epic away days lie ahead! pic.twitter.com/WeKvf3QWhT — The Sweeper (@SweeperPod) August 26, 2025

Η πορεία της Καϊράτ Αλμάτι

Η Καϊράτ ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό γύρο και κατέληξε μέχρι τη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης, αποκλείοντας κατά τη σειρά τις Ολίμπια Λιουμπλιάνας, KuPS, Σλόβαν Μπρατισλάβας και στο τέλος τη Σέλτικ, κόντρα στην οποία πήρε την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.

Μια βραδιά ιστορική τόσο για την Καϊράτ, όσο και ολόκληρο το ποδόσφαιρο του Καζακστάν, το οποίο μόλις μια φορά στο παρελθόν εκπροσωπήθηκε σε τελική φάση Champions League: Πίσω στη σεζόν 2015-2016 όταν η Αστάνα είχε γράψει το δικό της παραμύθι.

Ποιο είναι το Αλμάτι

Η πόλη είναι χτισμένη στο ορεινό τμήμα της χώρας κοντά στο Κιργιστάν. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1978, στην Αλμά-Ατά (όπως ονομαζόταν ως και το 1993) της τότε ΕΣΣΔ έλαβε χώρα η Διεθνής Διάσκεψη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, καταλήγοντας στη Διακήρυξη της Αλμά-Ατά.

Σήμερα το Αλματί αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπορικά, βιομηχανικά και πολιτιστικά κέντρα της Κεντρικής Ασίας, παράγοντας το 20% του συνολικού ΑΕΠ του Καζακστάν.