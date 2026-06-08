Το πρώτο μήνυμα του Έρικσεν μετά την κατάρρευση: «Με προστάτευσε ο απινιδωτής, είμαι καλά και αναρρώνω»

Ανακούφιση επικρατεί στον ποδοσφαιρικό κόσμο μετά τη νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος διαβεβαίωσε πως είναι καλά και αναρρώνει στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Ο Δανός μέσος προκάλεσε έντονη ανησυχία όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα Δανίας – Ουκρανίας, ξυπνώντας μνήμες από το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί στο UEFA Euro 2020.

Ευτυχώς, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε άμεσα και μία ημέρα αργότερα ο ίδιος προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω των κοινωνικών δικτύων. Στο μήνυμά του εξήγησε ότι ο εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας-απινιδωτής (ICD) λειτούργησε όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί, προστατεύοντάς τον τη στιγμή που το χρειάστηκε.

Ο Έρικσεν τόνισε ότι το περιστατικό, αν και σοκαριστικό για τον ίδιο και την οικογένειά του, δεν σχετίζεται με όσα συνέβησαν το 2021. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς που τον παρακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και προς το ιατρικό προσωπικό και τους ανθρώπους που έσπευσαν να τον βοηθήσουν στο γήπεδο.

Όπως ανέφερε, η προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του, η ξεκούραση δίπλα στην οικογένειά του και η επιστροφή στην καθημερινότητά του.