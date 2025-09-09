Σάκκαρη και Ζακεμό τα έβαλαν με τη διαιτησία στο Μεξικό: Άδοξο τέλος στον αγώνα λόγω βροχής

Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Έλσα Ζακεμό στο Μεξικό χρειάστηκε να διακοπεί λόγω της έντονης βροχής, αν και όχι λόγω της ευσυνειδησίας των υπευθύνων, αλλά με απανωτές παραινέσεις των δύο αθλητριών..

Με το σκορ στο 4-1 υπέρ της Ζακεμό, που είχε πετύχει δύο breaks στο σερβίς της Σάκκαρη, η Γαλλίδα διαμαρτυρήθηκε στην chair umpire για το ολιστηρό court. Η βροχή έπεφτε ήδη αδιάκοπα κάνοντας επικίνδυνο το τερέν για τις δύο τενίστριες.

Η chair umpire ωστόσο έλεγξε το court, θεωρώντας πως δεν τίθεται θέμα διακοπής του αγώνα παρά το γεγονός ότι υπήρχε ήδη νερό. Σε εκείνο το σημείο, η Γαλλίδα στράφηκε και προς τη Μαρία Σάκκαρη η οποία είχε μείνει εμβρόντητη.

Σάκκαρη: «Double» με τη Ζακεμό κατά της διαιτησίας

Οι δύο αθλήτριες άκουγαν μπερδεμένες τη διαιτητή να υποστηρίζει πως δεν υπάρχει ξεκάθαρος λόγος για να σταματήσει η αναμέτρηση. Η Σάκκαρη αντέδρασε έντονα σε αυτό, κάνοντας ξεκάθαρη την επιθυμία της να σταματήσει το ματς για την προστασία των δύο τενιστριών.

Έτσι, μετά από κάποια λεπτά διαπραγματεύσεων και τον υπεύθυνο του τουρνουά να παίρνει μέρος στην όλη συζήτηση, ένας κεραυνός έκανε την παρουσία του στον ουρανό με τις δύο τενίστριες να σταματούν κάθε κουβέντα και να παίρνουν την άγουσα για τ' αποδυτήρια.

Αναφορικά με τη διακοπή του ματς, η πρόγνωση καιρού κάνει λόγο για διαρκείς ισχυρές καταιγίδες, πράγμα που αν επιβεβαιωθεί η αναμέτρηση δεν είναι απίθανο να ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες.

