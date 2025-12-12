Μενού

Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 1-2: Τα highlights της νίκης στην Τουρκία

Η ΑΕΚ νίκησε στην Τουρκία με 2-1 την Σάμσουνσπορ και σφράγισε την πρόκρισή της από τη League Phase του Conference League.

Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 1-2: Τα highlights
Η ΑΕΚ έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα για την παρουσία της στην επόμενη φάση του Conference League καθώς μετά τη νίκη της στη Φλωρεντία επικράτησε και στην Τουρκία της Σάμσουνσπορ με 2-1.

Παρότι οι κιτρινόμαυροι βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Μουκουντί, στο δεύτερο μέρος «πνίγοντας» τη Σάμσουνσπορ με μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και με σουτ του Κοϊτά έκαναν τη σούπερ ανατροπή.

