Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 1-2: Τα highlights της νίκης στην Τουρκία

Η ΑΕΚ έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα για την παρουσία της στην επόμενη φάση του Conference League καθώς μετά τη νίκη της στη Φλωρεντία επικράτησε και στην Τουρκία της Σάμσουνσπορ με 2-1.
Παρότι οι κιτρινόμαυροι βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Μουκουντί, στο δεύτερο μέρος «πνίγοντας» τη Σάμσουνσπορ με μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και με σουτ του Κοϊτά έκαναν τη σούπερ ανατροπή.
Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 1-2: Τα highlights
- Αν ψάχνατε τον εξαφανισμένο Ντάνο, αυτό είναι το καινούργιο μαχητικό του πρότζεκτ στον ΑΝΤ1+
- Ξυλούρης στην Εξεταστική: «Δεν με λένε Φραπέ αλλά Τζίτζη» - Ένταση με την Κωνσταντοπούλου
- Χάος στη Βουλή μετά την ατάκα Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν»
- Καστοριά: Τεράστιο φίδι βρέθηκε να «κατοικεί» μέσα σε λεκάνη τουαλέτας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.